খালেদা জিয়ার আপসহীন নেতৃত্ব নিয়ে সরকারের প্রামাণ্যচিত্র প্রকাশ

খালেদা জিয়ার আপসহীন নেতৃত্ব নিয়ে সরকারের প্রামাণ্যচিত্র প্রকাশ
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার আপসহীন নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রকাশ করেছে সরকার।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) রাতে প্রামাণ্যচিত্রটি প্রকাশ করে। সেখানে বলা হয়, শিষ্টাচার, সৌজন্যবোধ, দৃঢ়তা, দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার সমন্বয়ে তিনি (খালেদা জিয়া) হয়ে উঠেছেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে অনন্য চরিত্র। সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় জাতি আজ একসুরে প্রার্থনারত।
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্মিত দুই মিনিট ৪০ সেকেন্ড দৈর্ঘ্যের ‘দ্য লং ওয়াক টু ডেমোক্রেসি’ শিরোনামের প্রামাণ্যচিত্রে দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বেগম খালেদা জিয়ার ভূমিকা গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়েছে।
আরও পড়ুন
- খালেদা জিয়া সুস্থ থাকলে সুস্থ থাকবে বাংলাদেশ: দুদু
খালেদা জিয়া দেশের রাজনীতিতে এক মহীয়সী নারী: হাশেম বক্কর
প্রামাণ্যচিত্রটিতে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং রাষ্ট্রপতি শাসন থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনে তার ভূমিকা চিত্রায়িত হয়েছে।
এতে এক-এগারোর সময় তার আপসহীন অবস্থান, নিজে ও দুই ছেলের নিরাপত্তার বিনিময়েও আপস না করার দৃঢ়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনা আমলে মিথ্যা মামলায় তার কারাবরণের বিষয়টিও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।
প্রামাণ্যচিত্রটি শেষ হয়েছে এই মন্তব্য দিয়ে- বেগম খালেদা জিয়া, জাতি আপনার জন্য প্রার্থনা করছে।
এএমএ