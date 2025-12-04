প্রজাপতি প্রতীকে নিবন্ধন পেতে যাচ্ছে তারেক রহমানের ‘আমজনতার দল’
অবশেষে নতুন দল হিসেবে নিবন্ধন পেতে চলেছে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন ‘আমজনতার দল’। প্রজাপতি প্রতীকে নিবন্ধন পেতে যাচ্ছে দলটি। একই সঙ্গে নিবন্ধন পাচ্ছে ‘জনতার দল’ নামের আরেকটি দল।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ এ তথ্য জানান।
নির্বাচন কমিশনের সংশ্লিষ্টরা জানান, নিবন্ধন না পাওয়ায় আমজনতার দলের সদস্যসচিব তারেক রহমান নির্বাচন ভবন সংলগ্ন এলাকায় যে আমরণ অনশন শুরু করেছিলেন তা শেষ পর্যন্ত ইসির ইতিবাচক সিদ্ধান্তে আলোর মুখ দেখছে।
তারেক রহমান বলেন, প্রজাপতি প্রতীকে আমরা নিবন্ধন পাবো। ইসি বলেছে আমরা নিবন্ধন পাওয়ার জন্য সব শর্ত পূরণ করেছি। পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পর গেজেট হবে।
এমওএস/এমআইএইচএস