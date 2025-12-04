খালেদা জিয়ার সঙ্গে লন্ডনে যাচ্ছেন যারা
সবকিছু ঠিক থাকলে আজ (বৃহস্পতিবার) মধ্যরাতের পর চিকিৎসার জন্য লন্ডন নেওয়া হচ্ছে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে। এ তথ্য জানিয়েছেন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক ডা এ জেড এম এম জাহিদ হোসেন।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে যাচ্ছেন ১৪ জন ঘনিষ্ঠ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সঙ্গী। তাদের মধ্যে রয়েছেন ৭ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক- ডা. জাহিদ হোসেন, ডা. এনামুল হক চৌধুরী (চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা), ডা. ফখরুদ্দিন মোহাম্মদ সিদ্দিকী, ডা. সাহাবুদ্দিন তালুকদার, ডা. নুরুদ্দিন আহমেদ, ডা. মোহাম্মদ জাফর ইকবাল ও ডা. মোহাম্মদ আল মামুন।
চিকিৎসক দলের বাইরে সঙ্গে থাকছেন- পুত্রবধূ সৈয়দা শামিলা রহমান, এসএসএফ-এর হাসান শাহরিয়ার ইকবাল ও সৈয়দ সামিন মাহফুজ, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সহকারী আব্দুল হাই মল্লিক, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রাইভেট সেক্রেটারি মাসুদের রহমান,
এবং গৃহকর্মী ফাতেমা বেগম ও রুপা শিকদার।
মোট ১৪ সদস্যের এই দলটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে খালেদা জিয়ার চিকিৎসা ও সার্বিক সেবায় দায়িত্ব পালন করবেন।
