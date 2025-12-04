সিইসির সঙ্গে বৈঠকে বিএনপির প্রতিনিধিদল
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠকে বসেছে বিএনপির একটি প্রতিনিধিদল।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টা ৪০ মিনিটে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও নির্বাচন কমিশনবিষয়ক কমিটির প্রধান নজরুল ইসলাম খান। তার সঙ্গে রয়েছেন ইসিবিষয়ক কমিটির সদস্য ও সাবেক সচিব ইসমাইল জবিউল্লাহ এবং মো. জকরিয়া।
বৈঠকে নির্বাচনের অগ্রগতি, তফসিল, পোস্টাল ভোট এবং গণভোটসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে বলে জানা গেছে।
