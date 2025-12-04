  2. রাজনীতি

সিইসির সঙ্গে বৈঠকে বিএনপির প্রতিনিধিদল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৫ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
সিইসির সঙ্গে বৈঠকে বিএনপির প্রতিনিধিদল
নির্বাচন কমিশন ভবনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান। ছবি: জাগো নিউজ

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠকে বসেছে বিএনপির একটি প্রতিনিধিদল।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টা ৪০ মিনিটে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও নির্বাচন কমিশনবিষয়ক কমিটির প্রধান নজরুল ইসলাম খান। তার সঙ্গে রয়েছেন ইসিবিষয়ক কমিটির সদস্য ও সাবেক সচিব ইসমাইল জবিউল্লাহ এবং মো. জকরিয়া।

বৈঠকে নির্বাচনের অগ্রগতি, তফসিল, পোস্টাল ভোট এবং গণভোটসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে বলে জানা গেছে।

এমওএস/এমএএইচ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।