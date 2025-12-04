জুবাইদা রহমানের ঢাকায় আসা প্রসঙ্গে যা বললেন ফখরুল

জুবাইদা রহমানের ঢাকায় আসা প্রসঙ্গে যা বললেন ফখরুল
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান ঢাকায় আসছেন—গত কয়েক দিন ধরে রাজনৈতিক অঙ্গনে এমন গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও বিষয়টি নিয়ে নানান আলোচনার জন্ম হয়। তবে কবে আসবেন, আদৌ কোনো তারিখ নির্ধারিত হয়েছে কি না—এসব প্রশ্নের কোনো নিশ্চিত তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গণমাধ্যমের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘মিডিয়াটা কোন জায়গায় নিয়ে গিয়েছে, এটা আল্লাহতালা জানেন।’
সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল জানান, কাতারের আমিরের মহানুভবতায় একটি আধুনিক এয়ার অ্যাম্বুলেন্স আজ রাতের মধ্যে ঢাকায় পৌঁছাবে, সম্ভবত ভোরে ম্যাডামকে (খালেদা জিয়া) নিয়ে যাওয়া হবে। অ্যাম্বুলেন্সে অপারেশন থিয়েটারের ব্যবস্থা আছে।
খালেদা জিয়ার চিকিৎসার জন্য দেশি-বিদেশি চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে লন্ডনের আধুনিক হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে।
সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান উপস্থিত ছিলেন।
কেএইচ/এমআইএইচএস