  2. রাজনীতি

ঘোষিত আসনে প্রার্থী পরিবর্তনের সম্ভাবনা খুবই কম: মির্জা ফখরুল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০৮ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
ঘোষিত আসনে প্রার্থী পরিবর্তনের সম্ভাবনা খুবই কম: মির্জা ফখরুল
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর/ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ঘোষিত আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ৩৬ আসনে প্রার্থী ঘোষণা শেষে সাংবাদিকদের করা প্রশ্নের জবাবে মির্জা ফখরুল এ কথা বলেন।

এরআগে, ২৩৭টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছিলো বিএনপি। এর মধ্যে মাদারীপুর-১ (শিবচর উপজেলা) আসনে ঘোষিত প্রার্থীর মনোনয়ন স্থগিত করা হয়। আজ ফাঁকা আসনগুলোর মধ্যে ৩৬ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করলো দলটি।

কেএইচ/এমএমকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।