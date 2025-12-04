নজরুল ইসলাম খান
তারেক রহমান বাংলাদেশের নাগরিক, দেশে ফিরে ভোটার হবেন
দরজায় কড়া নাড়ছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। অথচ এখনো ভোটার হননি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তবে বিষয়টি নিয়ে বিএনপি চিন্তিত নয় বলে জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও নির্বাচন কমিশন বিষয়ক কমিটির প্রধান নজরুল ইসলাম খান।
তিনি বলেন, উনি (তারেক রহমান) তো বাংলাদেশের নাগরিক। উনি দেশে এসে পড়লে ভোটার হয়ে যাবেন।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বিকেল প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠকে বসে বিএনপির প্রতিনিধিদল। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি।
আরও পড়ুন
অনিবার্য কারণ ছাড়া নির্বাচন বিলম্বিত হোক বিএনপি চায় না
আজ মধ্যরাতের পর খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নেওয়া হবে
তারেক রহমানের ভোটার হওয়া প্রসঙ্গে নজরুল ইসলাম খান বলেন, এটা নিয়ে কোনো সংকট নেই। আবার এটা নিয়ে আলোচনারও কিছু আছে বনে মনে করি না। উনি (তারেক রহমান) তো বাংলাদেশের নাগরিক। উনি দেশে এসে পড়লে ভোটার হয়ে যাবেন। উনার ভোটার হওয়ার সময় তো পার হয়ে যায়নি। কমিশন যখন চাইবে তখনই ভোটার হবেন তারেক রহমান। এটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নাই, আপনারাও (সাংবাদিক) দুশ্চিন্তা কইরেন না। উনি ভোটার হয়ে যাবেন।
খালেদা জিয়া অসুস্থ, এই প্রেক্ষাপটে তফসিল পেছানোর আবেদন করেছেন কি? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অনিবার্য কারণ ছাড়া নির্বাচন বিলম্বিত হোক বিএনপি চায় না। আশা করছি দ্রুত সুস্থ হয়ে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নেবেন খালেদা জিয়া।
এমওএস/কেএসআর