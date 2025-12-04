  2. রাজনীতি

চট্টগ্রাম মহানগর যুবদল নেতা মোশাররফের বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার

প্রকাশিত: ০৮:০৮ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
যুবদলের চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক মো. মোশাররফ হোসেনের বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) যুবদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নয়নের নির্দেশে কেন্দ্রীয় যুবদলের সহ-দপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভুইয়ার সই করা চিঠির মাধ্যমে এ বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার করা হয়।

চট্টগ্রাম মহানগর যুবদলের সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক মোশাররফ হোসেনকে স্ব-পদে বহাল করা হলে কর্মী-সমর্থকরা শুকরিয়া আদায়ের পাশাপাশি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, যুবদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি মোনায়েম মুন্না, সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নয়নসহ কেন্দ্রীয় যুবদলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

জানতে চাইলে মোশাররফ হোসেন বলেন, মহান আল্লাহর কাছে লাখো শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। দলের সব স্তরের কর্মী সমর্থকদের প্রতি তাদের আন্তরিকতার জন্য ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সামনের দিনে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দলীয় কার্যক্রম চালিয়ে নিতে চাই।

