খালেদা জিয়া ঐক্যের প্রতীক: আমিনুল হক

খালেদা জিয়া ঐক্যের প্রতীক: আমিনুল হক
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে বাংলাদেশের মানুষের ঐক্যের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেছেন দলের কেন্দ্রীয় ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক আমিনুল হক।
তিনি বলেন, খালেদা জিয়া দল-মত নির্বিশেষে দেশের মানুষের কাছে একজন অভিভাবক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। শুধু তিনবারের প্রধানমন্ত্রী নয়, ‘বাংলাদেশের গণতন্ত্রের মাতা’ হিসেবেও জাতি তাকে শ্রদ্ধা করে।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বিকেলে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক দোয়া মাহফিলে তিনি এসব কথা বলেন।
স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে খালেদা জিয়ার ভূমিকার কথা তুলে ধরে আমিনুল হক বলেন, ৯০- এর গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্ব থেকে শুরু করে গত ১৭ বছর ধরে গণতন্ত্র ও ভোটাধিকারের দাবিতে তিনি লড়াই করে গেছেন এবং মিথ্যা মামলায় কারাবন্দি হয়েছেন। গণতন্ত্রের জন্য তিনি কখনো স্বৈরাচারের সঙ্গে আপস করেননি।
অনুষ্ঠানে খালেদা জিয়ার সুস্থতা, দেশের শান্তি-সমৃদ্ধি, নিখোঁজ ব্যক্তিদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন ও জাতির কল্যাণ কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন হাফেজ মাওলানা ওবায়দুর রহমান।
ঢাকা-১৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার সানজিদা ইসলাম তুলির সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তারেক রহমানের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য ড. মাহদী আমিন। এতে মহানগর বিএনপির নেতারা, যুবদল, ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় আলেম-ওলামারা উপস্থিত ছিলেন।
