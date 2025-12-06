  2. রাজনীতি

মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল

নির্বাচন বিলম্বিত না করার লক্ষ্যেই বিএনপি প্রার্থীরা মাঠে রয়েছেন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৪২ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপের আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে অংশ নেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল

বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেছেন, সুষ্ঠু নির্বাচন শুধু বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ফল ঘোষণা করলেই হয় না। এমন নির্বাচনই সুষ্ঠু বলা যায় যেখানে পরাজিত দল ও প্রার্থীরাও অংশ নিতে আগ্রহী থাকে এবং পুরো প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থা রাখে।

তিনি বলেন, বিএনপির প্রাণশক্তি হিসেবে পরিচিত খালেদা জিয়া অসুস্থ অবস্থায় থাকলেও বিএনপি নির্বাচনি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, প্রার্থীরা মাঠে রয়েছেন- এটি নির্বাচন বিলম্বিত না করার লক্ষ্যেই।

শনিবার (৬ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে ‘ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ’-এর আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেন, জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদেও ‘জেনুইন নির্বাচন’-এর শর্ত হিসেবে মতপ্রকাশ, সমাবেশ, সংগঠন গঠন ও চলাচলের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এগুলো পূরণ না হলে গণতান্ত্রিক নির্বাচন সম্ভব নয়।

জীবনের চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অতিরিক্ত ‘চ্যালেঞ্জ, চ্যালেঞ্জ’ বলা মানুষের মধ্যে ভীতি তৈরি করতে পারে। বাস্তব জীবন নিজেই নানান দ্বন্দ্বে ভরা- যেমন পাশাপাশি কাঠ ও প্লাস্টিকের দোকান দুটি একে অপরের বিপরীত বার্তা দেবে, কিন্তু মানুষকে বাস্তবতা বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

বক্তব্যে তিনি উদাহরণ টেনে বলেন, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বিদ্যুৎ আবিষ্কার করেও কোনো আর্থিক পুরস্কার পাননি, অথচ মিটার আবিষ্কারকারী ব্যক্তি তা থেকে অর্থ উপার্জন করেছেন- এটাই বাস্তবতা।

জুলাই চার্টারের প্রসঙ্গ তুলে বিএনপির এ নেতা বলেন, ব্যালটে থাকা এই চার্টারের বিধান অনুযায়ী নির্বাচিত রাজনৈতিক দলগুলো এর নীতিমালা মানতে বাধ্য থাকবে-এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। তবে এ বিষয়ে আলোচনায় ঘাটতি ছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার গুরুত্ব উল্লেখ করে তিনি বলেন, পাহাড়ি জনগোষ্ঠী, সনাতন ধর্মাবলম্বীসহ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার বিষয়টি আলোচনায় আসেনি, যা অত্যন্ত জরুরি।

ভোটাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আলাল বলেন, এক সময় ভোট ‘NOT’ এর মতো ছিল। সেখান থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে সহনশীলতা ও পরস্পরের প্রতি ছাড় দেওয়ার মানসিকতা প্রয়োজন।

স্বপ্ন ও বাস্তবতার পার্থক্য তুলে ধরে তিনি বলেন, স্বপ্নে সবাই রাজপুত্র-রাজকন্যাকে দেখে; বাস্তবতা ভিন্ন। রাজনৈতিক বাস্তবতাও তেমনই। এখানে আদর্শ ও বাস্তবতার দূরত্ব অনেক।

তিনি আরও বলেন, কলঙ্কিত করতে চাইলে আমরাই যথেষ্ট; আবার পরিচ্ছন্ন করতেও আমরাই যথেষ্ট। বিএনপির প্রাণশক্তি হিসেবে পরিচিত দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আজ অসুস্থ অবস্থায় থাকলেও বিএনপি নির্বাচনি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, প্রার্থীরা মাঠে রয়েছেন- এটি নির্বাচন বিলম্বিত না করার লক্ষ্যেই।

