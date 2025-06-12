খালেদা জিয়াকে দেখতে এভারকেয়ারে মির্জা ফখরুল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৪০ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর/ ফাইল ছবি

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে এসেছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

শনিবার (৬ ডিসেম্বর) রাত ৮টা ১৬ মিনিটে এভারকেয়ার হাসপাতালের আসেন তিনি।

দলীয় সূত্র জানায়, খালেদা জিয়ার সর্বশেষ অবস্থা ও চলমান চিকিৎসা নিয়ে মেডিকেল বোর্ডের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলবেন বিএনপি মহাসচিব।

গত কয়েকদিন ধরেই হাসপাতালে বিশেষায়িত চিকিৎসা নিচ্ছেন খালেদা জিয়া। তার শারীরিক জটিলতা গভীর হওয়ায় মেডিকেল বোর্ড নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছে বলে জানা গেছে।

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দেশব্যাপী দোয়া মাহফিল এবং বিভিন্ন কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলো।

