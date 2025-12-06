মাদারীপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাহারের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ

মাদারীপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাহারের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ
মাদারীপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাহারের দাবিতে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে দেড় ঘণ্টা অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন মনোনয়ন স্থগিত হওয়া প্রার্থী কামাল জামান নুরুদ্দিন মোল্লার সমর্থকরা।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) মাদারীপুর শিবচরের ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের মাদবরেরচর ইউনিয়নের মোল্লার বাজারে সড়ক অবরোধ করেন তারা। এসময় মশাল মিছিল করে বিক্ষোভ করেন তারা। এতে সন্ধ্যা সাড়ে ৫টা থেকে ৭টা পর্যন্ত মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে।
জানা যায়, গত ৩ নভেম্বর মাদারীপুর ১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন দেওয়া হয় কামাল জামান নুরুদ্দিন মোল্লাকে। পর দিন অনিবার্য কারণ দেখিয়ে বিএনপির হাইকমান্ড মনোনয়ন স্থগিত করে। এর প্রায় ১ মাস পর গত বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) মাদারীপুর ১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন দেওয়া হয় উপজেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক নাদিরা আক্তারকে। এর প্রতিবাদে ও পুনরায় মনোনয়ন ফিরিয়ে দিতে কামাল জামান মোল্লার সমর্থকরা শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৫টার দিকে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে মশাল মিছিল বের করে সড়ক অবরোধ করে রাখে। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর তিন দিনের আল্টিমেটাম দিয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করেন বিক্ষুব্ধরা। দেড় ঘণ্টা এক্সপ্রেসওয়েতে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। এসময় শতশত গাড়ি আটকে পড়ে এক্সপ্রেসওয়ের উভয় লেনে।
এসময় বিক্ষোভকারীরা জানান, শিবচরে বিএনপি নেতা কামাল জামান নুরুদ্দিন মোল্লা একজন জনপ্রিয় নেতা। তার মনোনয়ন স্থগিত করা হয়েছিল। হঠাৎ বৃহস্পতিবার অন্য একজনকে মনোনয়ন দেয় বিএনপি। আমরা এই মনোনয়ন প্রত্যাহার ও কামাল জামান নুরুদ্দিন মোল্লার মনোনয়ন বহাল রাখার দাবি জানাই।
শিবচর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক সাজাহান মোল্লা সাজু বলেন, আমরা কামাল জামান মোল্লার মনোনয়ন বহাল চাই। কোনো ষড়যন্ত্র মানি না। মনোনয়ন বহাল না রাখলে বড় কর্মসূচি দেওয়া হবে।
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/এমএন