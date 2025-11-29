  2. রাজনীতি

খালেদার অসুস্থতা নিয়ে ড. ইউনূসের উদ্বেগ, তারেক রহমানের কৃতজ্ঞতা

প্রকাশিত: ১২:৪২ এএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান

সংকটজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। তাকে নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের প্রকাশিত মানবিক উদ্বেগ ও দোয়ার আহ্বানে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাতে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ কৃতজ্ঞতার কথা জানায় দলটি।

এভারকেয়ার হাসপাতালের সিসিইউতে চিকিৎসা নিচ্ছেন তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। তার শারীরিক অবস্থার ক্রমাবনতির প্রেক্ষাপটে সকালে এক বিবৃতিতে প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস বলেন, ‘জাতির গণতান্ত্রিক উত্তরণের এই সময়ে বেগম খালেদা জিয়া মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস। তার সুস্বাস্থ্য দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’

এসময় তিনি দেশবাসীর প্রতি খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য কামনায় দোয়া করার আহ্বান জানান।

ইউনুস আরও জানান, তিনি নিয়মিতভাবে চিকিৎসকদের কাছ থেকে খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য-অবস্থার হালনাগাদ তথ্য নিচ্ছেন এবং চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় সব সহযোগিতায় সরকার সব সময় প্রস্তুত আছে বলে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রধান উপদেষ্টার এই বার্তাকে ‘সৌজন্যমূলক, মানবিক ও রাষ্ট্রনৈতিক দায়িত্ববোধের প্রকাশ’ হিসেবে আখ্যা দিয়ে তারেক রহমান বলেন, ‘চরম সংকটের মুহূর্তে এমন মনোভাব জাতীয় রাজনীতিতে ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।’

এসময় তিনি ড. ইউনূসকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

