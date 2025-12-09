বিএনপির শক্তি-সাহস-মনোবল এ দেশের জনগণ: আবু সুফিয়ান

বিএনপির শক্তি-সাহস-মনোবল এ দেশের জনগণ: আবু সুফিয়ান
চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক আবু সুফিয়ান বলেছেন, বিএনপির শক্তি, বিএনপির সাহস ও বিএপির মনোবল হচ্ছে এ দেশের জনগণ। আমরা অন্য কোনো শক্তিতে বিশ্বাস করি না। ষড়যন্ত্রে বিশ্বাস করি না। কালোটাকায় বিশ্বাস করি না। সন্ত্রাসী-অস্ত্রবাজিতে বিশ্বাস করি না।
তিনি বলেন, খালেদা জিয়ার আপসহীন ভূমিকা, তারেক রহমানের সাংগঠনিক দক্ষতা ও নেতাকর্মীদের রক্ত-ঘাম-শ্রমে বিএনপি আজ একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী দলে পরিণত হয়েছে। জনগণ ধানের শীষে ভোট দেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণকে সংগঠিত করে ভোট কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া। আগামী নির্বাচনে জনগণের ভোটে ধানের শীষের নিরঙ্কুশ বিজয় হবে ইনশাআল্লাহ।
সোমবার (৮ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ৩২নং আন্দরকিল্লা ওয়ার্ড বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন আয়োজিত মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি।
নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে আবু সুফিয়ান বলেন, বিএনপির ওপর মানুষের আকাঙ্ক্ষা অনেক বেশি। তাই মানুষের অন্তরে আঘাত লাগে এমন কোনো কর্মকাণ্ড করা যাবে না। নিজের ও দলের সুনাম ক্ষুণ্ন হয় এমন ধরনের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া যাবে না। পতিত আওয়ামী লীগ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। কেন তাদের পালাতে হয়েছে- তা অনুধাবন করতে হবে।
আরও পড়ুন
বিশেষ একজন ছাড়া সবাই খারাপ, এই ধারণার পরিবর্তন জরুরি: তারেক রহমান
ধর্মের নামে ট্যাবলেট বিক্রি করে প্রতারণা করছে একটি দল
তিনি বলেন, কিছু কিছু হাইব্রিড অতীতে আওয়ামী লীগের লেবেলে অপকর্ম করতো। এখন বিএনপির লেবেলে বিভিন্ন অপকর্ম করে বিএনপির সুনাম ক্ষুণ্ন করছে। এদের চিহ্নিত করতে হবে, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিহত করতে হবে। প্রয়োজনে আইনের হাতে তুলে দিতে হবে।
মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক হারুন জামান, ইয়াছিন চৌধুরী লিটন, আহমেদুল আলম চৌধুরী লিটন, সদস্য খোরশেদ আলম চৌধুরী, আনোয়ার হোসেন লিপু, কোতোয়ালি থানা বিএনপির সাবেক সভাপতি মঞ্জুর রহমান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন ও হেলাল চৌধুরী।
ওয়ার্ড বিএনপির সদস্যসচিব ওসমান গণি ও যুগ্ম আহ্বায়ক কলিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য দেন- মো. আজগর, নুরুল আজিম হিরু, নুরুল আলম, প্রশান্ত কুমার পাণ্ডে, আজগর আলী, আসাদুর রহমান টিটু, নুরুল গনি, এম এ হামিদ, নকিব উদ্দিন ভুইয়া, গিয়াস উদ্দিন ভুইয়া, আবুল বশর, ওয়াকিল আহমদ, হেলাল উদ্দিন, মো. শাহাজাহান, জাহাঙ্গীর রেজা, লিটন দাশ, মো. রেজা, মো. আরিফ, মো. সালাউদ্দিন, বাবু পাণ্ডে প্রমুখ।
এমআরএএইচ/কেএসআর