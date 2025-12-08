  2. রাজনীতি

সালাহউদ্দিন আহমদ

ধর্মের নামে ট্যাবলেট বিক্রি করে প্রতারণা করছে একটি দল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৪২ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) খামারবাড়ির কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে ‘বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা’ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় কথা বলছেন সালাহউদ্দিন আহমদ, ছবি: জাগো নিউজ

ধর্ম ব্যবসায়ীর রাজনৈতিক প্রবণতার তীব্র সমালোচনা করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, যারা বিনা কষ্টে জান্নাতে যেতে চায়, তাদের আগে জানা দরকার বাসস্টেশন কোথায়? জনগণ এগুলো বোঝে।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) রাজধানীর খামারবাড়ির কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে বিএনপির আয়োজিত ‘বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা’ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, ধর্ম ব্যবসায়ী যারা আছে, তাদের উদ্দেশে বলছি, তারা শুধু বলছে, এই মার্কায় ভোট দিলে ধরা জান্নাত। কিন্তু ইহকালে মানুষ কীভাবে চলবে, তার কোনো বক্তব্য নেই। যে দলের কোনো নীতি-আদর্শ নেই, কোনো পরিকল্পনা নেই, শুধু ধর্মের নামে ট্যাবলেট বিক্রি করে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করছে। তাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে।

এসময় সালাহউদ্দিন আহমদ অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা দেশে ‘মুখোশ গণতন্ত্র’ দেখিয়ে ভেতরে একদলীয় শাসন কায়েম করেছিলেন।

তিনি বলেন, মুজিবকন্যা হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত করে ১৪, ১৮ ও ২৪ সালের নির্বাচনকে অগণতান্ত্রিক শাসনের নজিরহীন উদাহরণে পরিণত করেছিলেন, যা পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্য একদলীয় ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থা।

ছাত্রদলসহ দলের সংগঠনের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় এলে কী করবে তা সহজ ভাষায় মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। আমরা জনগণের কাছে সমর্থন চাইছি। জনগণ আমাদের কাছ থেকে কী চায় সেটি পূরণ করার দায়িত্ব আমাদের।

তিনি আরও বলেন, বিএনপি ধর্মের নামে প্রতারণা করতে চায় না বরং দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি, কল্যাণ এবং সুস্পষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনার ওপর জোর দিয়েছে।

বিএনপির ঐতিহাসিক ভূমিকা তুলে ধরে সালাহউদ্দিন বলেন, বাংলাদেশ মানেই বিএনপি, গণতন্ত্রের আরেক নাম বিএনপি।

তিনি দাবি করেন, জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা থেকে পঞ্চম সংশোধনী পর্যন্ত বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের পথ তৈরি করেছিলেন। ১৯৯০ সালের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, ১৯৯১ সালে সংসদীয় পদ্ধতি এবং ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, এসবই বিএনপির অবদান।

বিদেশি লেখক-বিশ্লেষকদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, দেশের বাস্তবতা না জেনে অনেকে এমনভাবে মন্তব্য করেন যেন তারাই জ্ঞানের আধার। তাদের নেই জবাবদিহি, নেই দায়িত্ববোধ, নেই দেশপ্রেম।

তিনি আরও বলেন, সেজন্যই তারেক রহমানের স্লোগান, সবার আগে বাংলাদেশ।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গালিগালাজ, ব্যক্তি চরিত্র হনন ও রাজনৈতিক বিদ্বেষ ছড়ানোর প্রবণতা নিয়েও উদ্বেগ জানান সালাহউদ্দিন। তার ভাষায়, এখন পলিটিক্যাল ক্যারেক্টর অ্যাসাসিনেশনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, কিছু মিডিয়াতেও তার বহিঃপ্রকাশ দেখা যাচ্ছে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। উপস্থিত ছিলেন দলের যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জিয়াউদ্দিন হায়দার, ডা. মাহদী আমিন, ঢাকা মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক আমিনুল হক, যুবদল সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না, স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এসএম জিলানী, কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বাবুল, ঢাকা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নিপুন রায় চৌধুরী, ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব প্রমুখ।

