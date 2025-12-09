ঢাকা-৯
বিজয়ী হলে সবাইকে নিয়ে কাজ করতে চান বিএনপির হাবিবুর রশিদ
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হতে পারলে নির্বাচনে অংশ নেওয়া জামায়াত, এনসিপিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের সঙ্গে এলাকাব্যাপী উন্নয়নমূলক কাজে সমন্বিতভাবে কাজ করতে চান বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ও ঢাকা-৯ আসনের মনোনীত প্রার্থী হাবিবুর রশিদ হাবিব।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) রাজধানীর খিলগাঁও স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে মিছিল-পূর্ব সংক্ষিপ্ত সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
সমাবেশে বক্তব্যের শুরুতেই তিনি সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানসহ স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিহত সব শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি ২৪ এর গণ-আন্দোলনে নিহত ছাত্রজনতা এবং থানার ছাত্রদলের প্রয়াত নেতাকর্মীদেরও স্মরণ করেন।
খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে হাবিবুর রশিদ হাবিব বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, খালেদা জিয়া সুস্থ হয়ে আমাদের মধ্যে ফিরে আসবেন এবং তার নেতৃত্বেই নতুন বাংলাদেশের পথচলা শুরু হবে।
তিনি আরও বলেন, তারেক রহমান বাংলাদেশের মানুষকে সম-অধিকার, ভোটাধিকার ও মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে চান, এবং সেই লক্ষ্যেই দল কাজ করছে।
হাবিব জানান, নির্বাচন কেন্দ্র করে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নানা চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র চলছে। এসব মোকাবিলায় নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।
ঢাকা-৯ নম্বর আসনকে একটি মডেল এলাকা হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে জনগণের সমর্থনই হবে পরিবর্তনের পথে বড় শক্তি।
সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন যুবদলের সভাপতি মোনায়েম মুন্না, লিটন মাহমুদ, সবুজবাগ থানার বিএনপির সাবেক সভাপতি গোলাম হোসেন, খিলগাঁও থানা বিএনপির আহ্বায়ক মাসুদ চৌধুরী, যুব নেতা এনামুল হক, সবুজবাগ থানা বিএনপির আহ্বায়ক আব্দুর রহিমসহ প্রমুখ।
