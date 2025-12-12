শেরপুর-১
নিজের ব্যানার-ফেস্টুন অপসারণ করলেন জামায়াতের প্রার্থী
শেরপুর-১ আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি হাফেজ রাশেদুল ইসলাম নির্বাচনী আচরণবিধি রক্ষায় বিলবোর্ড, ব্যানার, ফেস্টুন অপসারণের কাজ শুরু করেছেন।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) দুপুরে বাজিতখিলা ইউনিয়ন হতে বিলবোর্ড, পোস্টার, প্যানা অপসারণ কাজের উদ্বোধন করেন। এ সময় সদর উপজেলা জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য, কর্মী-সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।
বিলবোর্ড নামিয়ে হাফেজ রাশেদুল বলেন, নির্বাচনী আচরণবিধি অনুযায়ী তফসিল ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সবধরনের ব্যানার, ফেস্টুন, পোস্টারসহ প্রচারসামগ্রী অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই আমরা নিজেরা আমাদের পোস্টার ও ফেস্টুনগুলো সরিয়ে কার্যক্রম শুরু করলাম। নির্বাচনী আচরণবিধি মানা আমাদের সবার দায়িত্ব। সে দায়িত্ববোধ থেকে আজ এ অপসারণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করলাম। ইনশাআল্লাহ, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের কাজ সম্পন্ন হবে।
এর আগে গত ১০ ডিসেম্বর ইসির নির্বাচন ব্যবস্থাপনা শাখার উপসচিব মোহাম্মদ মনির হোসেন বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে তফসিল ঘোষণার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ওই নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রার্থীদের পোস্টার, ব্যানার, দেয়াল লিখন, বিলবোর্ড, গেট, তোরণ বা ঘের, প্যান্ডেল ও আলোকসজ্জা ইত্যাদি প্রচার সামগ্রী ও নির্বাচনী ক্যাম্প থাকলে তা সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য প্রার্থী/ব্যক্তিদের তফসিল ঘোষণার পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নিজ খরচে/দায়িত্বে অপসারণ করার জন্য নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন।
মো.নাঈম ইসলাম/আরএইচ