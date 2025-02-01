  2. রাজনীতি

হাদির অবস্থা সংকটাপন্ন কিন্তু স্থিতিশীল: তাসনিম জারা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৫০ এএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা বলেছেন, ওসমান হাদির অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন কিন্তু স্থিতিশীল অবস্থায় আছেন।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) মধ্যরাতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে তিনি একথা বলেন।

ডা. তাসনিম জারা বলেন, ওসমান হাদির চিকিৎসা প্রাথমিকভাবে ঢাকা মেডিকেলে হয়েছে। এরপর এভারকেয়ারে এসেছেন। আমরা পুরোটা সময় সঙ্গে ছিলাম। ডাক্তাররা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে খুবই সংকটাপন্ন অবস্থায় ওসমান হাদি ছিলেন। ওখানে অস্ত্রোপচার হয়েছে, ব্রেইনে অপারেশন হয়েছে। তার শরীরে কয়েকটা জায়গায় আঘাত আছে। বুকে,পায়ে আঘাত আছে। তিনি এখন এভারকেয়ারে আইসিইউতে আছেন।

তিনি আরও বলেন, আপনাদের প্রতি অনুরোধ হাসপাতালে এসে ভিড় করবেন না। যাতে করে নির্বিঘ্নে চিকিৎসা চলতে পারে। তার জন্য যে রক্ত প্রয়োজন বা প্রোডাক্ট প্রয়োজন তার যথেষ্ট সাপ্লাই এই হাসপাতালে আছে। তাই কেউ রক্ত যদি দিতে চান তাহলে আপাতত প্রয়োজন নেই। প্রস্তুত থাকেন যদি দরকার হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানাবে। বর্তমানে হাসপাতালে যথেষ্ট পরিমাণে ব্লাড আছে।

এনসিপি নেত্রী বলেন, সবাই দোয়া করবেন, হাদি যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন। এখন আমাদের একটাই করণীয় তার জন্য দোয়া করা। সর্বোচ্চ চিকিৎসা তার জন্য নিশ্চিত করা হচ্ছে।

