হাদিকে হত্যাচেষ্টার প্রতিবাদে দেশব্যাপী বিক্ষোভের ডাক শিবিরের
জুলাই যোদ্ধা ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির হাদিকে হত্যাচেষ্টার প্রতিবাদে দেশব্যাপী বিক্ষোভ মিছিল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। এ সময় তার সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল কর্মসূচিও ঘোষণা করা হয়।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে ছাত্রশিবিরসহ সারা দেশের ছাত্র-জনতাকে কর্মসূচি সফল করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।
এদিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাতে ৮টা ৫ মিনিটের দিকে হাদিকে আইসিইউ অ্যাম্বুলেন্সে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। রাতে সাড়ে ৭টার দিকে ঢামেক হাসপাতাল থেকে হাদিকে বহনকারী অ্যাম্বুলেন্সটি এভারকেয়ারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।
শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগর কালভার্ট এলাকায় হাদিকে গুলি করেন অস্ত্রধারীরা। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে নেওয়া হয়।
