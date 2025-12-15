  2. আইন-আদালত

সুপ্রিম কোর্টের এজলাস কক্ষে ‘অপ্রত্যাশিত ব্যক্তির’ প্রবেশ নিষিদ্ধ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৫৩ এএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
সুপ্রিম কোর্ট/ফাইল ছবি

নিরাপত্তার কারণে সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের কোর্ট রুমে (এজলাস কক্ষ) আইনজীবী ছাড়া বিচারপ্রার্থী কিংবা অপ্রত্যাশিত যেকোনো ব্যক্তির প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে যেকোনো সমাবেশ, মিছিল, বৈধ ও অবৈধ যেকোনো ধরনের অস্ত্র, মারণাস্ত্র, বিস্ফোরক ও মাদকদ্রব্য বহন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনের এক বিজ্ঞপ্তিতে রোববার (১৪ ডিসেম্বর) এমন তথ্য জানানো হয়েছে। এ আদেশ আজ সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) থেকে কার্যকর হবে এবং ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের আদেশ অনুসারে এ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তির শেষদিকে বলা হয়, ওই নির্দেশ লঙ্ঘন করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আইনজীবী, আইনজীবীর সহকারী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিচারপ্রার্থীদের এ বিষয়ে সচেতন থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

সুপ্রিম কোর্ট দেশের বিচার অঙ্গনের সর্বোচ্চ স্থান এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা হিসেবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকীর সই করা বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সাম্প্রতিক সময়ে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, এই আদালতে আগত কিছু বিচারপ্রার্থী, মামলাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং অপ্রত্যাশিত ব্যক্তিরা সুপ্রিম কোর্টের এজলাসে প্রবেশ করছেন; যা আদালতের নিরাপত্তা, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এবং বিচারকাজ পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এতে সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারপতি, আইনজীবী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

