দেশে ফিরে নিজ হাতে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন তারেক রহমান: আমীর খসরু

প্রকাশিত: ০৯:৪৭ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রাম নগরীর মেহেদীবাগে নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী/ছবি: সংগৃহীত

লন্ডনে বসবাসরত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফিরে নিজ হাতে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন বলে জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিকেলে নগরীর মেহেদীবাগে নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান।

বিকেলে দলীয় নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, তারেক রহমান বাংলাদেশে অবশ্যই খুব দ্রুত ফিরবেন এবং উনি নিজ হাতে ওনার মনোনয়নপত্র জমা দেবেন। জাতির প্রত্যাশা উনি (তারেক রহমান) অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন।

এর আগে, নেতাদের উদ্দেশে বক্তব্যে আমীর খসরু বলেন, জাতি আমাদের সঙ্গে আছে। আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে, কোনো বিভেদ নয়। এটা আমাদের বাঁচা-মরার সংগ্রাম, শুধু আমাদের নয় বাংলাদেশের বাঁচা-মরার সংগ্রাম, গণতন্ত্রের বাঁচা-মরার সংগ্রাম। আগামী দিনের দেশ গড়ার সংগ্রাম।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য আরও বলেন, গণতন্ত্রের পথ থেকে বিএনপি কখনো বিচ্যুত হয়নি। আওয়ামী লীগ একদলীয় বাকশাল কায়েম করেছিলো, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে শহীদ জিয়াউর রহমানের আদর্শ, বেগম খালেদা জিয়ার আদর্শ, তারেক রহমানের আদর্শের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে।

এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম নগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী বেলাল, সদস্য মামুনুল ইসলাম হুমায়ুন, কামরুল ইসলাম, আশরাফ চৌধুরী, গোলাম কাদের চৌধুরীর নোবেল ও নগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জমির উদ্দিন নাহিদ।

