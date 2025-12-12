  2. রাজনীতি

হাদিকে গুলি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে চক্রান্ত: তারেক রহমান

প্রকাশিত: ০৮:৫৪ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপির ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান

ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাকে ‘গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে চক্রান্ত’ বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বিএনপির ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় এ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে এমন মন্তব্য করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান।

তারেক রহমান বলেন, আজকে শরিফ ওসমান বিন হাদির এ ঘটনার মতো আরও ঘটনা ঘটেছে। সাম্প্রতিক চট্টগ্রামে বিএনপির এক এমপি প্রার্থীর ওপর হামলা হয়েছে। সবই ষড়যন্ত্রের অংশ। যে কোনো মূল্যে এসব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে। যে কোনো মূল্যে গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এ জন্য ছাত্রদলকে ‘আগামী দিনের ভবিষ্যৎ’ হিসেবে দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, এ দেশের মানুষই পারে এ ষড়যন্ত্র থামাতে এবং গণতান্ত্রিক চর্চা তথা গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে।

এর আগে শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগর কালভার্ট এলাকায় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করে আহত করেন অস্ত্রধারীরা। পরে ওসমান হাদিকে উদ্ধার করে বিকেল পৌনে ৩টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে নেওয়া হয়।

সেখানে অস্ত্রোপচার শেষে রাত ৮টার দিকে আইসিইউ অ্যাম্বুলেন্স করে তাকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। বর্তমানে সেখানে তিনি চিকিৎসাধীন। এর আগে রাতে সাড়ে ৭টার দিকে ঢামেক হাসপাতাল থেকে হাদিকে বহনকারী অ্যাম্বুলেন্সটি এভারকেয়ারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

এদিকে, বিএনপির ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সভাপতিত্বে ও যুগ্ম মহাসচিব হাবিব-উন-নবী খান সোহেরের সঞ্চালনায় ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির বক্তব্য দেন।

