অ্যাডিলেডে নাটক, ভুল শট আর ক্যারির সেঞ্চুরির দিন
অ্যাডিলেড টেস্টের প্রথম দিনে ৮৩ ওভার খেলা হলো। নাটকীয়তায় ঘেরা দিনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ৩২৬ রান তুললো ইংল্যান্ড। মিচেল স্টার্ক ৩৩ আর নাথান লিয়ন ০ রানে অপরাজিত আছেন।
শুরু থেকেই ম্যাচে ছিল নাটকীয়তা। টসের ৪৫ মিনিট আগে অসুস্থ বোধ করায় সরিয়ে নেওয়া হয় স্টিভেন স্মিথকে। তার বদলে খেলতে নেমে ক্যারিয়ার বাঁচানো এক ইনিংস খেলেছেন উসমান খাজা। যদিও মিস করেছেন সেঞ্চুরি।
দিনের শুরুতে স্মিথকে নিয়ে উত্তেজনার পর অস্ট্রেলিয়া একের পর এক বাজে শট খেলে চাপে পড়ে যায়। মধ্যাহ্নভোজের পরপরই তারা হারায় গুরুত্বপূর্ণ উইকেট, স্কোর দাঁড়ায় ৪ উইকেটে ৯৪ রান।
এরপর দৃশ্যপটে আসেন অফফর্মের কারণে শুরুতে একাদশে না থাকা উসমান খাজা। স্লিপে একটি সহজ ক্যাচ ফেলে দেওয়ার পর তিনি নতুন জীবন পান এবং সেটিকে কাজে লাগিয়ে দারুণ প্রত্যাবর্তন করেন। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে শতকের খুব কাছাকাছি গিয়ে তিনি আউট হন। ১২৬ বলে ১০ বাউন্ডারিতে ৮২ রান আসে খাজার ব্যাট থেকে।
এরপর পুরো দিনটাই যেন হয়ে ওঠে অ্যালেক্স ক্যারির। নিজের ঘরের মাঠে ব্যাট হাতে খেলেন দুর্দান্ত এক পাল্টা আক্রমণাত্মক ইনিংস। কিছুটা ভাগ্যের সহায়তা পেলেও তার সেঞ্চুরি ছিল আত্মবিশ্বাসী ও নিয়ন্ত্রিত, যা অস্ট্রেলিয়াকে বড় বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। ১৪৩ বলে ৮ চার আর ১ ছক্কায় ১০৬ রান করেন ক্যারি।
ইংল্যান্ডের বোলিং আক্রমণে নেতৃত্ব দেন জোফরা আর্চার। গুরুত্বপূর্ণ ৩ উইকেট তুলে নেন ২৯ রানে। ব্রাইডন কার্স ও উইল জ্যাকস শিকার করেন ২টি করে উইকেট।
এমএমআর