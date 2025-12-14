ডা. আব্দুল আহাদ
হাদির চিকিৎসার কেস সামারি থাইল্যান্ড-সিঙ্গাপুরে পাঠানো হয়েছে
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির চিকিৎসার কাগজপত্র (কেস সামারি) থাইল্যান্ডের ব্যাংকক ও সিঙ্গাপুরের বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাকে বিদেশে পাঠানোর বিষয়ে আলোচনা চলছে। তবে কোন দেশে পাঠানো হবে তা এখনো নিশ্চিত নয় বলে জানিয়েছেন হাদির মেডিকেল বোর্ডের সদস্য ডা. মো. আব্দুল আহাদ।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিউরো সার্জারি বিভাগের এ চিকিৎসক বলেন, গতকালের মতো আজ রোববারও মেডিকেল বোর্ডের সব সদস্য বৈঠক করেছেন। রোগীর কেস সামারি প্রস্তুত করে এরই মধ্যে বিদেশের বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাকে থাইল্যান্ডের ব্যাংকক অথবা সিঙ্গাপুরের কোনো হাসপাতালে নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা চলছে।
রোববার (১৪ ডিসেম্বর) দুপুরে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।
ডা. আব্দুল আহাদ বলেন, চিকিৎসকরা জানিয়েছেন হাদিকে বিদেশে নেওয়ার বিষয়টি পুরোপুরি নির্ভর করছে দুটি বিষয়ের ওপর। এক. বিদেশি কোনো হাসপাতাল তার কেস গ্রহণ করে কি না। দুই. রোগীকে নিরাপদে বিদেশে নেওয়ার মতো শারীরিকভাবে স্থিতিশীল (স্ট্যাবল) অবস্থা তৈরি হয় কি না। এই দুটি বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তারপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে তার পরিবার।
দুর্বৃত্তের গুলিতে মারাত্মক আহত ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি বর্তমানে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার শারীরিক অবস্থা এখনো অত্যন্ত আশঙ্কাজনক
