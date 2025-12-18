বোয়ালখালীতে গ্রেফতার ছাত্রলীগ নেতা কারাগারে
বোয়ালখালীতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের নেতা মো. সাদ্দাম হোসেনকে (৩২) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
সাদ্দাম হোসেন স্যার আশুতোষ সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি। তিনি আমুচিয়া ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের খরঞ্জপাড়া এলাকার আহমদ হোসেনের ছেলে।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। এর আগে বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) রাতে উপজেলার কানুনগোপাড়া এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
বোয়ালখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজুর রহমান বলেন, ছাত্র-জনতার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে মো. সাদ্দাম হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
