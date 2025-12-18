  2. রাজনীতি

তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন

নেতাকর্মীদের ঢাকায় আনতে ৭ রুটে বিশেষ ট্রেন রিজার্ভ চায় বিএনপি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০৫ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
নেতাকর্মীদের ঢাকায় আনতে ৭ রুটে বিশেষ ট্রেন রিজার্ভ চায় বিএনপি
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান/ ফাইল ছবি

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আগামী ২৫ ডিসেম্বর যুক্তরাজ্য থেকে দেশে ফিরবেন। তার এ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে সারাদেশ থেকে নেতাকর্মী ও সমর্থকদের ঢাকায় যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে বাংলাদেশ রেলওয়ের কাছে বিশেষ ট্রেন অথবা অতিরিক্ত বগি রিজার্ভের আবেদন করেছে বিএনপি।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক আবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

আবেদনে বলা হয়েছে, ২৪ ডিসেম্বর দিনগত রাতে বিভিন্ন রুটে ট্রেন রিজার্ভ করতে চায় বিএনপি। এক্ষত্রে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধ করা হবে বলেও আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

আরও পড়ুন
২৫ ডিসেম্বর মেয়েকে নিয়ে দেশে ফিরছেন তারেক রহমান 
যে কারণে ট্রাভেল পাসেই ফিরতে হবে তারেক রহমানকে 

এতে সাতটি রুটে একটি করে বিশেষ ট্রেন অথবা অতিরিক্ত বগি বরাদ্দের অনুরোধ জানানো হয়েছে। সেগুলো হলো, কক্সবাজার-ঢাকা, সিলেট-ঢাকা, জামালপুর-ময়মনসিংহ-ঢাকা, টাঙ্গাইল-ঢাকা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-রাজশাহী-ঢাকা, পঞ্চগড়-নীলফামারী-পার্বতীপুর-ঢাকা এবং কুড়িগ্রাম-রংপুর-ঢাকা।

বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তারেক রহমানকে সংবর্ধনা জানাতে সারাদেশ থেকে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-জনতা ঢাকায় আসবেন। ফলে যাত্রীচাপ সামাল দিতে এসব রুটে বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে।

কেএইচ/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।