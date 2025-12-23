তারেক রহমানের আগমন
বিশৃঙ্খলা-অরাজকতা না করতে নেতাকর্মীদের প্রতি রিজভীর আহ্বান
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আগমন ঘিরে নেতাকর্মীদের বিশৃঙ্খলা বা অরাজকতা না করার আহ্বান জানিয়েছেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) রাজধানীতে এক স্বাগত মিছিলের আগে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে তিনি এ আহ্বান জানান। দীর্ঘ ১৭ বছর পর তারেক রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে মিছিলটি বের করে ছাত্রদলের সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সাবেক ও বর্তমান নেতাকর্মী। এটি বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (পিজি হাসপাতাল) বটতলা থেকে শুরু হয়ে শাহবাগ মোড় ঘুরে মৎস্য ভবনে গিয়ে শেষ হয়।
সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রিজভী বলেন, দীর্ঘ প্রায় ১৭ বছর পর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করতে যাচ্ছেন। আগামী ২৫ ডিসেম্বর তার আগমন উপলক্ষে সারাদেশে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে এবং লাখ লাখ মানুষ তাকে একনজর দেখার জন্য ঢাকায় আসছেন।
তিনি বলেন, ‘মইনুদ্দিন-ফখরুদ্দিন সরকার ছিল শেখ হাসিনারই সমর্থিত সরকার। সেই সরকারের সময় বিনা কারণে তারেক রহমানকে গ্রেফতার ও নির্মম শারীরিক নির্যাতন করা হয়। সেই নির্যাতনের পর তাকে পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকতে হয়। তিনি চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার পর শেখ হাসিনার সরকার একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে তাকে দেশে ফিরতে বাধা দেয়। ১৭ বছর ধরে তাকে তার পরিবার, দেশ ও মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। তিনি তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে পারেননি, এমনকি ছোট ভাইয়ের লাশ দেখতে ও জানাজায়ও অংশ নিতে পারেননি। এসব ঘটনার জন্য শেখ হাসিনা দায়ী।’
বিএনপির এ মুখপাত্র অভিযোগ করেন, জিয়া পরিবারকে ধ্বংস করার জন্য আওয়ামী লীগ ও তাদের মিত্ররা কোনো চক্রান্ত বাদ দেয়নি।
তারেক রহমানের আগমন প্রসঙ্গে রিজভী জানান, ২৫ ডিসেম্বর তিনি বিমানবন্দর নেমে সেখান থেকে চিকিৎসাধীন মা খালেদা জিয়াকে দেখতে এভারকেয়ার হাসপাতালে যাওয়ার পথে ৩০০ ফিট এলাকায় উপস্থিত জনগণের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য দেবেন। এরপর তিনি মাকে দেখে বাসায় ফিরবেন।
নিরাপত্তা প্রসঙ্গে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, ‘আমরা সরকারের কাছে তার (তারেক) পর্যাপ্ত নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছি। সরকার আমাদের আশ্বস্ত করেছে যে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। দলীয়ভাবেও নেতাকর্মীরা নিরাপত্তায় সর্বোচ্চ দায়িত্ব পালন করবেন, ইনশাআল্লাহ।’
রিজভী নেতাকর্মী ও সাধারণ জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘জনসমাগম যত বড়ই হোক, সবাইকে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করতে হবে। রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে প্রিয় নেতাকে শুভেচ্ছা জানাবেন। কোনো বিশৃঙ্খলা বা অরাজকতা করা যাবে না। তিনি তার মাকে দেখে বাসায় পৌঁছানো পর্যন্ত সবাই শৃঙ্খলার সঙ্গে অবস্থান করবেন।’
সমাবেশে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এবং বিএনপির নতুন সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন কমিটির সদস্য ডা. তৌহিদুর রহমান আউয়াল সভাপতিত্ব করেন। উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলাম, আইটি সেলের সদস্য মাহফুজ কবির মুক্তা প্রমুখ।
