মান্না, সাকি, নুরকে কোন আসন ছাড়লো বিএনপি, ববি লড়বেন ধানের শীষে

মান্না, সাকি, নুরকে কোন আসন ছাড়লো বিএনপি, ববি লড়বেন ধানের শীষে
আন্দোলনে শরিক সাত দলের সঙ্গে নির্বাচনি সমঝোতা করে এসব দলকে আটটি আসন ছেড়ে দিয়েছে বিএনপি। এদের মধ্যে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, গণঅধিকার পরিষদের নুরুল হক নুর এবং গণসংহতি আন্দোলনের জোনায়েদ সাকি রয়েছেন।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) দুপুরে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই তালিকা ঘোষণা করেন।
শরিকদের যেসব আসন ছেড়ে দিলো বিএনপি
বগুড়া-২ আসনে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, পিরোজপুর-১ আসনে জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর) মোস্তফা জামাল হায়দার, নড়াইল-২ আসনে এনপিপির চেয়ারম্যান ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, যশোর-৫ আসনে ইসলামী ঐক্যজোটের মুফতি রশিদ বিন ওয়াক্কাস, পটুয়াখালীর-৩ আসনে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর, ঝিনাইদহ-৪ আসনে গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন, ঢাকা-১২ আসনে বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ আসনে গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি।
এছাড়া আরও দুই শরিক দলের দুই নেতাকে মনোনয়ন দিয়েছে বিএনপি। তবে তারা ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করবেন। কুমিল্লা-৭ আসনে এলডিপির রেদোয়ান আহমেদ এবং ঢাকা- ১৩ আসনে এনডিএমের চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ বিএনপিতে যোগ দিয়ে ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করবেন।
এ সব বিষয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন, আমাদের সঙ্গে যারা যুগপৎ আন্দোলন করেছিলেন তাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করে আমরা যেখানে একমত হতে পেরেছি সেই আসনগুলোতে আমরা সমঝোতা করেছি- তা আমি আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি। এই তালিকার পরও আলোচনা চলবে, তারপর সিদ্ধান্ত হলে আমরা জানাবো।
তিনি বলেন, এলডিপির মহাসচিব রেদোয়ান আহমেদ আজ আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। এছাড়া এনডিএমের চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ শিগগির বিএনপিতে যোগ দেবেন।
মির্জা ফখরুল বলেন, যাদের সঙ্গে নির্বাচনি সমঝোতা হয়েছে তারা নিজ নিজ প্রতীকে অংশ নেবেন। এছাড়া যারা বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন তারা ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করবেন।
সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু উপস্থিত ছিলেন।
কেএইচ/কেএসআর/এমএস