গোপালগঞ্জ-১
এবি পার্টির তরুণ প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র নিলেন প্রিন্স
গোপালগঞ্জ-১ (মুকসুদপুর–কাশিয়ানী) আসনে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এবি পার্টির তরুণ প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বাংলাদেশ ছাত্রপক্ষের কেন্দ্রীয় সভাপতি মোহাম্মদ প্রিন্স আল আমিন।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) নির্ধারিত সময়ে তিনি সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন। মনোনয়নপত্র সংগ্রহ কেন্দ্র করে স্থানীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গেছে।
এ বিষয়ে মোহাম্মদ প্রিন্স আল আমিন বলেন, গোপালগঞ্জ-১ আসনের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে বৈষম্য, বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার। আমি বিশ্বাস করি, তরুণ নেতৃত্বই পারে এই এলাকার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে। রাজনীতিকে সেবার জায়গায় ফিরিয়ে আনতেই আমার এই পথচলা।
তিনি আরও বলেন, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন প্রতিষ্ঠাই হবে আমার প্রধান অগ্রাধিকার। জনগণের ভালোবাসা ও সমর্থন পেলে গোপালগঞ্জকে একটি উন্নয়নমুখী, মানবিক ও নিরাপদ জনপদ হিসেবে গড়ে তুলতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।
এমএইচএ/এমআইএইচএস/জেআইএম