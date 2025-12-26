  2. রাজনীতি

ছাত্রশিবির দুনিয়াকে আখেরাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে: পরওয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৫৪ পিএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
ছাত্রশিবির দুনিয়াকে আখেরাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে: পরওয়ার
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জামায়াতের নেতা মিয়া গোলাম পরওয়ার

জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, ছাত্রশিবির সেই প্রাণ, সেই সত্তা—তারা দুনিয়াকে আখেরাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে। তারা দ্বীনের জন্য জীবনকে বিলিয়ে দিতে পারে।

ছাত্রশিবিরের সঙ্গে গোটা জাতি রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, নতুন বাংলাদেশ গড়ার জন্য ছাত্রশিবিরের এই যাত্রার পেছনে গোটা জাতি তাদের সাহায্য করবে। তারা দুনিয়ার স্বার্থ সম্পদ গাড়ি বাড়ি সম্মান বিক্রি করে দিয়েছে, দুনিয়ায় তাদের দাবিয়ে রাখা যাবে না।

শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) রাজধানীর চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলন-২০২৫ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ছাত্রশিবিরের আদর্শকে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে একদল অপপ্রচার চালাচ্ছে। জাতি কোনো মিথ্যাচার বিশ্বাস করবে না। রাজনীতির ইতিহাসে এটা একটা মহাসত্য। ছাত্রশিবিরের আদর্শবাদী আন্দোলনকে যখন একদল শক্তি, যুক্তি ও আদর্শ দিয়ে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়, তারা তখন মিথ্যাচার আর অপপ্রচারের অন্ধকার পথ বেছে নেয়।

তিনি বলেছেন, ছাত্রশিবির হলো দুঃসাহসী নির্ভীক বিজয়ী বীর। অনেক আত্মত্যাগ, অনেক শাহাদাতের রক্তের বিনিময়ে আজকে আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি। একটা কালো যুগ আমাদের পেছনে ফেলে এসেছি। ঠিক যে সময়ে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে ঠিক সেই সময় আবার একটি চক্রের ষড়যন্ত্র দেখতে পাচ্ছি।

জামায়াত সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, ছাত্রশিবির তথা আধিপত্যবাদবিরোধী ইসলামি জনতার সংগ্রামকে ঠেকাবার জন্য সন্ত্রাস দিয়ে যখন তারা পারেনি, তখন তারা মিথ্যাচার ও অপপ্রচার দিয়ে জাতিকে বিভ্রান্ত করে আমাদের আবার পেছনে ঢেলে দিতে চায়।

তিনি আরও বলেন, ছাত্রশিবিরকে স্বাধীনতাবিরোধী, রগকাটা ও গুপ্ত সংগঠন বলা হচ্ছে। কিন্তু রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে। চারটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করে প্রমাণ করেছে অসত্য ও মিথ্যা কথায় শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত হয়নি।

যারা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য জীবন বিলিয়ে দেয় তাদের খুন, ফাঁসি, রিমান্ড, আয়নাঘর ও ক্রসফায়ার দিয়ে দমিয়ে রাখা যাবে না—যোগ করেন মিয়া গোলাম পরওয়ার।

আরএএস/এমকেআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।