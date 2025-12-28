  2. রাজনীতি

জামায়াতের সমাবেশের তারিখ পরিবর্তন করার আহ্বান ডাকসু নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:০৫ এএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
আগামী ৩ জানুয়ারি জামায়াতে ইসলামী ঘোষিত সমাবেশের তারিখ পরিবর্তন করার আহ্বান জানিয়েছেন ডাকসুর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ।

শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) তিনি তার ফেসবুক আইডিতে জামায়াতের প্রতি খোলা চিঠি লিখে এই আহ্বান জানান।

ফেসবুক পোস্টে মুসাদ্দিক আলী বলেন, ‌‘আগামী ৩ জানুয়ারি ২-৩টি কৃষি গুচ্ছের পরীক্ষা রয়েছে, যাতে লক্ষাধিক শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেবেন। একই দিন দুপুর ১২টায় জামায়াত মহাসমাবেশ ডেকেছে। যা শহরজুড়ে যানজট সৃষ্টি করে হাজারো শিক্ষার্থীদের স্বপ্নভঙ্গের কারণ হতে পারে। আজ আমরা দেখেছি রাজনৈতিক যানজটের কারণে ঢাবির ‘এ’ ইউনিটে অসংখ্য শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন মুকুলেই ঝরে গেছে।’

তিনি বলেন, ‘জামায়াতকে আহ্বান জানাবো আপনারা শিক্ষার্থীদের স্বপ্নভঙ্গের কারণ না হয়ে স্বপ্নগড়ার সহযোগী হোন। শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনায় নিয়ে সমাবেশের সূচি পরিবর্তন করুন।’

আরএএস/এসআর

 

