বিশেষ চেয়ার ছেড়ে সাধারণ চেয়ারে বসলেন তারেক রহমান

বিশেষ চেয়ার ছেড়ে সাধারণ চেয়ারে বসলেন তারেক রহমান
দেশে ফিরে লাখ লাখ মানুষের উপস্থিতিতে রাজধানীর পূর্বাচলে জুলাই ৩৬ এক্সপ্রেসওয়েতে আয়োজিত গণসংবর্ধনা মঞ্চে যান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। মঞ্চে নির্ধারিত বিশেষ চেয়ার ছেড়ে সাধারণ একটি চেয়ারে বসে উপস্থিত নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের দৃষ্টি কাড়েন তিনি।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) আয়োজিত গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এ দৃশ্য দেখা যায়। অনুষ্ঠানস্থলে তারেক রহমানের জন্য আলাদা ও বিশেষভাবে সাজানো চেয়ার রাখা হলেও তিনি সেখানে না বসে সাধারণ চেয়ারে বসে কর্মসূচিতে অংশ নেন। এরপর সামনে থাকা লাখো জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ান তিনি।
সমাবেশস্থলে তার জন্য রাখা হয়েছিল একটি রাজকীয় চেয়ার। চেয়ারে আরাম করে বসার জন্য ছিল ফোম যা সাদা কাপড়ে মোড়ানো। তবে সেই চেয়ারে তিনি বসেননি। তিনি এসব রাজকীয় চেয়ারের বদলে সাধারণ চেয়ার আনার জন্য বলেন। এরপর পাশেই থাকা একটি সাধারণ চেয়ার আনেন সিএসএফ’র (চেয়ারপারসন’স সিকিউরিটি ফোর্স) একজন সদস্য। এসময় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। অন্যদিকে মঞ্চে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিচ্ছিলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তারেক রহমানের বাম পাশে বসেছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস।
এর আগে লাখো জনতার মাঝ দিয়ে সংবর্ধনা মঞ্চের দিকে এগিয়ে যান তিনি। বিমানবন্দর থেকে তিনি রওনা দেন রাজধানীর ৩০০ ফিট এলাকার সংবর্ধনাস্থলে। রাস্তায় উপস্থিত বিপুল জনতার ঢল মধ্য দিয়ে রাজধানীর পূর্বাচলে গণসংবর্ধনাস্থলে এগিয়ে যায় তারেক রহমানের বাস। পরে মঞ্চে ওঠেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান।
এসময় বিএনপির নেতাকর্মীরা প্ল্যাকার্ড, ব্যানার ও ফুল হাতে রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারা ‘তারেক রহমানের আগমন, শুভেচ্ছা-স্বাগতম’, ‘দেশনেতার আগমন, শুভেচ্ছা স্বাগতম’ স্লোগান দেন। তারেক রহমানও বাসের মধ্যে থেকে হাত নেড়ে অভিবাদন জানাতে জানাতে এগিয়ে আসেন। বিমানবন্দর থেকে বের হয়ে দীর্ঘদিন ঘণ্টা পর মঞ্চে পৌঁছান তিনি।
