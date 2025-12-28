এভারকেয়ার হাসপাতাল
নেতাকর্মীদের অতিউৎসাহী না হতে তারেক রহমানের নির্দেশনা
এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের চিকিৎসা কার্যক্রম যেন কোনোভাবে ব্যাহত না হয়, সে বিষয়ে দলীয় নেতাকর্মীদের প্রতি কঠোর নির্দেশনা ও অনুরোধ জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
তারেক রহমানের বরাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন এ তথ্য জানান।
শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) দিনগত রাত ১২টার দিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।
ডা. জাহিদ হোসেন বলেন, ‘আজ আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান হাসপাতালে এসেছিলেন। তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টি দেখেছেন—হাসপাতালে আগত রোগীরা যেন নির্বিঘ্নে ও সঠিকভাবে চিকিৎসা নিতে পারেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘এই কারণে তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের নির্দেশ ও অনুরোধ জানিয়েছেন—হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অন্যান্য রোগী এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসা কার্যক্রমে যেন কোনো ধরনের ব্যাঘাত না ঘটে। সবাইকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলেছেন। কোনো ধরনের অতিউৎসাহী কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত না হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।’
ডা. জাহিদ হোসেন জানান, এর আগে রাত ৯টা ৪০ মিনিটে তারেক রহমান ও তার সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান এভারকেয়ার হাসপাতালে যান। সেখানে তারা চিকিৎসক ও মেডিক্যাল বোর্ডের সঙ্গে বৈঠক করেন। পরে রাত ১২টার দিকে তারা নিজ বাসায় ফিরে যান।
কেএইচ/এসআর