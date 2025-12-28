চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরলেন খন্দকার মোশাররফ
চিকিৎসা শেষে সিঙ্গাপুর থেকে দেশে ফিরেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন।
শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) রাত ৯টায় বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে তিনি ঢাকায় পৌঁছান।
নিয়মিত চিকিৎসার জন্য গত ১৪ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন খন্দকার মোশাররফ হোসেন। চিকিৎসা শেষে তিনি সুস্থ অবস্থায় দেশে ফিরেছেন বলে জানানো হয়েছে।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ! ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বর্তমানে সুস্থ আছেন।’
কেএইচ/এসআর