  2. রাজনীতি

চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরলেন খন্দকার মোশাররফ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫২ এএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরলেন খন্দকার মোশাররফ
সিঙ্গাপুর থেকে দেশে ফিরেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন

চিকিৎসা শেষে সিঙ্গাপুর থেকে দেশে ফিরেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন।

শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) রাত ৯টায় বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে তিনি ঢাকায় পৌঁছান।

নিয়মিত চিকিৎসার জন্য গত ১৪ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন খন্দকার মোশাররফ হোসেন। চিকিৎসা শেষে তিনি সুস্থ অবস্থায় দেশে ফিরেছেন বলে জানানো হয়েছে।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‌‘আলহামদুলিল্লাহ! ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বর্তমানে সুস্থ আছেন।’

কেএইচ/এসআর

 

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।