‘এনসিপি আমাদের জোটে যোগ দিচ্ছে’

প্রকাশিত: ০৫:০৮ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মুহাম্মাদ মামুনুল হক/ছবি: জাগো নিউজ

জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোটে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) যোগ দিচ্ছে বলে নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মুহাম্মাদ মামুনুল হক।

ঢাকা-১৩ আসন থেকে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার লক্ষ্যে রোববার (২৮ ডিসেম্বর) নির্বাচন কমিশন ভবনে রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দান শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

মামুনুল হক বলেন, জুলাই বিপ্লবের অংশীজন দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে আসন সমঝোতার মাধ্যমে জোটের মাধ্যমে ভোটে অংশ নিচ্ছি। অন্যান্য দলের সঙ্গে খেলাফতে মজলিশ, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, এনসিপিসহ অন্যান্য দল থাকবে।

তবে কতটি দল থাকবে সে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এটা এখনো ঠিক হয়নি। বিকেলে আমাদের সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি জানানো হবে।

জোটে আপনারা কতটি আসন দাবি করেছেন—এমন প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মামুনুল হক বলেন, সেটা এই মুহূর্তে বলছি না, বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

