এনসিপিত্যাগীদের জন্য আমজনতার দলের দরজা খোলা: তারেক রহমান

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:১১ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
আমজনতার দলের সদস্য সচিব মো. তারেক রহমান, ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর জন্য যারা জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ছাড়ছেন, তাদের জন্য আমজনতার দলের দরজা খোলা আছে।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) আমজনতার দলের সদস্য সচিব মো. তারেক রহমান নিজের ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানান।

তারেক রহমান লেখেন, জামায়াতের জন্য যারা এনসিপি ছাড়ছেন, তাদের জন্য আমজনতার দলের দরজা খোলা আছে। আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে, যুক্তি-তর্কের বিবাদ আছে, কোনো অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারি আমাদের নেই। দরকার হলে জনতার কাছে ভিক্ষা চেয়েছি দলের জন্য, কারো গলায় পাড়া দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করি নাই। নির্বাচনের জন্য সহযোগিতা করব। আপনারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আপনাদের জন্য এই ছাড় আমরা দেব।

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জোটে যাচ্ছে এনসিপি। এনসিপি সূত্রে জানা গেছে যে তারা জামায়াত জোটের কাছে ৫০টি আসন চায়। এ নিয়ে আলোচনা চলছে। এনসিপি ঠিক কতটি আসন পাবে তা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। শেষ পর্যন্ত ৩০টি আসন দলটির ভাগ্যে জুটতে পারে বলেও জানিয়েছে ওই সূত্র।

অন্যদিকে, জামায়াতের সঙ্গে জোটে যাওয়ার সিদ্ধান্তে ভাঙন শুরু হয়েছে তারুণ্যনির্ভর দলটিতে। শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) দলের সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা ও রোববার যুগ্ম আহ্বায়ক ডা. তাজনূভা জাবীন পদত্যাগ করেছেন। তাসনিম জারা স্বতন্ত্র নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছেন। তাজনূভা জাবীন নির্বাচন করবেন না বলে জানিয়েছেন। এছাড়া জোট নিয়ে আপত্তি জানিয়ে এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির ৩০ নেতা আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলামকে চিঠি দিয়েছেন।

এদিকে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে এনসিপির জোটের বিষয়ে এখনও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন।

রোববার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত প্রাঙ্গণে আখতার এ তথ্য জানিয়ে বলেন, আমাদের আন্দোলনের যে সংস্কারের কথা বলা হয়েছিল, তা বাস্তবায়ন করার জন্য সমঝোতার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলমান। সংস্কারের লক্ষ্য অর্জনে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্য ও আলোচনার পথ সবসময় খোলা রয়েছে।

