ঢাকা-১৩ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন মামুনুল হক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩৬ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ে গিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন মাওলানা মুহাম্মাদ মামুনুল হক/ছবি: জাগো নিউজ

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মুহাম্মাদ মামুনুল হক ঢাকা-১৩ আসন থেকে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার লক্ষ্যে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে ঢাকা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ে গিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি। এসময় তার সঙ্গে দলের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

মামুনুল হক বলেন, আমি মনোনয়নপত্র জমা দিলাম। ভোট হবে, গণভোট হবে। আমরা নির্বাচনে অংশ নেবো। গণভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদ বাস্তবায়িত হবে।

এদিকে, ঢাকা-১৩ আসনে (মোহাম্মদপুর, আদাবর ও শেরেবাংলানগর এলাকা) প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন জামায়াতে ইসলামীর নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোবারক হোসাইন। এবার এই আসনটি থেকে প্রার্থী হচ্ছেন মাওলানা মামুনুল হক। তার দল বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রতীক রিকশা।

