চট্টগ্রাম-৫ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন মীর হেলাল

চট্টগ্রাম-৫ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন মীর হেলাল
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-৫ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার ও রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. মো. জিয়াউদ্দীনের কাছে তিনি মনোনয়নপত্র জমা দেন।
মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন। তিনি বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরার ঘোষণার পর থেকেই নির্বাচনি মাঠে থাকা অস্থিতিশীলতা অনেকটাই কেটে গেছে। তার মতে, দেশ এখন একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের দিকে এগোচ্ছে।
নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ প্রকাশ করে তিনি বলেন, দলের ঘোষিত ইশতেহারের পাশাপাশি নির্বাচনি এলাকার স্থানীয় সমস্যা ও সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে আলাদা একটি ইশতেহার দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।
এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন নূর মোহাম্মদ, জাকির হোসেন, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আল ফোরকান, গিয়াস উদ্দীন, সৈয়দ নাছির উদ্দীন ও ওয়াহিদুল আলম। এর আগে, গত ১৭ ডিসেম্বর তিনি মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন।
মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও চাকসুর সাবেক ভিপি এস এম ফজলুল হকের বাসায় যান। এ সময় তিনি বাসায় না থাকলেও টেলিফোনে কথা হয় দুজনের। আলাপকালে ফজলুল হক সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন মীর হেলালকে।
এ ছাড়া জাতীয় সংসদের সাবেক হুইপ মরহুম সৈয়দ ওয়াহিদুল আলমের কন্যা, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের যুগ্ম সম্পাদক ও চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির নেত্রী ব্যারিস্টার শাকিলা ফারজানার সঙ্গেও কথা বলেন মীর হেলাল। তিনিও আসন্ন নির্বাচনে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করার আশ্বাস দেন।
