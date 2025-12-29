  2. রাজনীতি

১৯ বছর পর বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যাচ্ছেন তারেক রহমান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩১ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
নয়াপল্টনের পথে তারেক রহমানের গাড়িবহর/ছবি: বিএনপির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ থেকে নেওয়া

দীর্ঘ ১৯ বছরের বেশি সময় পর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যাচ্ছেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৩টার দিকে গুলশানের বাসভবন থেকে তিনি নয়াপল্টনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

প্রায় দেড় যুগ পর তারেক রহমান নয়াপল্টনের বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যাচ্ছেন। এর আগে সর্বশেষ ২০০৬ সালে তিনি দলীয় প্রধান কার্যালয়ে যান।এ উপলক্ষে এরই মধ্যে কার্যালয় সংলগ্ন আশপাশের এলাকাজুড়ে বড় বড় ব্যানার, ফেস্টুন ও বিলবোর্ডে টাঙানো হয়েছে। এসব ব্যানারে তারেক রহমানের ছবির পাশাপাশি বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের শীর্ষ নেতা এবং ঢাকা দক্ষিণ মহানগরের নেতাদের ছবিও শোভা পাচ্ছে।

দীর্ঘ ১৭ বছর পর বৃহস্পতিবার (২৫ নভেম্বর) দেশে ফেরেন তারেক রহমান। দেশে ফিরেই গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। বিকেল পৌনে ৫টার দিকে গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মঞ্চ ত্যাগ করে তিনি হাসপাতালে যান তার মা সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে দেখতে।

শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) দলীয় নেতাদের সঙ্গে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন ও কবর জিয়ারত করেন তিনি।

এরপর রোববার (২৮ ডিসেম্বর) দুপুরে তারেক রহমান প্রথমবারের মতো রাজধানীর গুলশানে দলটির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে যান।

