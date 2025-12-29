ঢাকা-১৫ আসনে জামায়াত আমিরের মনোনয়নপত্র জমা

ঢাকা-১৫ আসনে জামায়াত আমিরের মনোনয়নপত্র জমা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ঢাকা-১৫ আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ইটিআই) ভবনে জামায়াতে আমিরের পক্ষে তার মনোনয়নপত্র জমা দেন দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল হালিম। ঢাকা-১৩ ও ঢাকা-১৫ আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. ইউনুচ আলীর কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন তারা।
এ সময় দলের সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল হালিম বলেন, জোটগতভাবে নির্বাচন হলেও শরিক দলগুলো নিজ নিজ প্রতীকে ভোট করবে। একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রত্যাশা করে জামায়াতে ইসলামী।
তিনি আরও বলেন, জামায়াতে ইসলামী, এনসিপিসহ জোটবদ্ধ ১০টি দল আসন সমঝোতার মাধ্যমে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। খুব শিগগির আরও একটি দল এ জোটে যোগ দেবে বলেও উল্লেখ করেন।
এছাড়া নির্বাচন কমিশনের প্রতি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তারা।
