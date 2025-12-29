৭ দিনের মধ্যে এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটি পুনর্গঠনের নির্দেশ
সাতদিনের মধ্যে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি পুনর্গঠন ও দায়িত্ব বণ্টনের নির্দেশ দিয়েছেন দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেন।
এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান হিসেবে আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াকে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) রাতে এনসিপির দপ্তর সেলের সদস্য সাদিয়া ফারজানা দিনা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আজ অভ্যুত্থানের সম্মুখসারীর যোদ্ধা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া কেন্দ্রীয় সদস্য ফর্ম পূরণের মাধ্যমে এনসিপিতে যোগদান করেছেন। জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীসহ অন্য নেতাকর্মীরা তাকে ফুলেল শুভেচ্ছার মাধ্যমে বরণ করে নেন।
এতে আরও বলা হয়, গত ৪ নভেম্বর গঠিত কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধানের দায়িত্ব থেকে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নেওয়ায় আজ এনসিপির রাজনৈতিক পর্ষদের এক জরুরি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান হিসেবে সদ্য যোগদানকৃত কেন্দ্রীয় সদস্য আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাকে দলীয় মুখপাত্র হিসেবেও দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
