আসলাম চৌধুরী

নির্বাচিত হলে উদ্যোক্তাদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০৮ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
জাতীয় নির্বাচনে নির্বাচিত হলে উদ্যোক্তাদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম-৪ (সীতাকুণ্ড ও চট্টগ্রাম নগরের আংশিক) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আসলাম চৌধুরী। সীতাকুণ্ডে বিদ্যমান জনশক্তি ও জনসমর্থনের কারণে সেখানে কোনো ধরনের সন্ত্রাস মাথাচাড়া দিয়ে দাঁড়াতে পারবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেলে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি এসব কথা বলেন।

আসলাম চৌধুরী বলেন, একটি সুন্দর, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দেওয়া সরকারের দায়িত্ব। সেজন্য এখন থেকেই অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

তিনি জানান, সীতাকুণ্ডের মানুষের প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবেই তিনি ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ২০১২-১৩ সাল থেকে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বহু নেতাকর্মী আহত ও নিহত হয়েছেন। তিনি নিজেও ২০১৬ সালে গ্রেফতার হয়ে দীর্ঘ আট বছর কারাবরণ করেছেন।

আসলাম চৌধুরী বলেন, এসব ত্যাগের ধারাবাহিকতার মধ্যেই দল তাকে মনোনয়ন দিয়েছে, যা সীতাকুণ্ডবাসীর প্রতি দলের সম্মান ও আস্থার বহিঃপ্রকাশ।

শিল্পাঞ্চল হিসেবে সীতাকুণ্ড দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, নির্বাচিত হলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও সুসংহত করা হবে এবং উদ্যোক্তাদের জন্য নিরাপদ ও অনুকূল বিনিয়োগ পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।

