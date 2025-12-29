একাধিক আসনে খালেদা জিয়া–তারেক রহমান, থাকছে ‘প্ল্যান বি’
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্ব মনোনয়নপত্র দাখিল করেছে। দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া তিনটি সংসদীয় আসনে এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দুইটি আসনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
এছাড়া দলের মহাসচিবসহ স্থায়ী কমিটির একাধিক সদস্য দেশের বিভিন্ন আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। দলীয় সূত্র জানায়, সম্ভাব্য রাজনৈতিক ও আইনি পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিকল্প কৌশল হিসেবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে ‘প্ল্যান বি’ও।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) দেশের সংশ্লিষ্ট জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে দলীয় প্রার্থীদের পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দেন বিএনপির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা।
তিন আসনে খালেদা জিয়ার মনোনয়ন
এবার বগুড়া-৭, ফেনী-১ ও দিনাজপুর-৩ (সদর) আসনে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া।
বগুড়া-৭ আসনে তার পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দেন শাজাহানপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এনামুল হক, গাবতলী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এনামুল হক এবং গাবতলী পৌর বিএনপির সভাপতি সাইফুল ইসলাম।
ফেনী-১ আসনে খালেদা জিয়ার পক্ষে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক ও তার নির্বাচনি সমন্বয়ক রফিকুল আলম ওরফে মজনু।
এর আগে রোববার দিনাজপুর-৩ আসনে তার পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়। অসুস্থতার কারণে খালেদা জিয়ার স্বাক্ষরের পরিবর্তে মনোনয়নপত্রে আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়েছে।
দুই আসনে লড়বেন তারেক রহমান
ঢাকা-১৭ ও বগুড়া-৬ আসন থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
ঢাকা-১৭ আসনে তার পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আবদুস সালাম, ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুল হক এবং ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ফরহাদ হালিম।
অন্যদিকে, তার পৈতৃক এলাকা বগুড়া-৬ আসনে জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিমের নেতৃত্বে তারেক রহমানের পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়।
অসুস্থ খালেদা জিয়া, প্রস্তুত বিকল্প প্রার্থী
খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন। তিনি জানান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে সংকটাপন্ন অবস্থায় রয়েছেন এবং ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে চিকিৎসাধীন। শারীরিক অবস্থার উন্নতি নিয়ে এখনই আশাবাদী হওয়ার সুযোগ নেই বলে জানান তিনি। এ পরিস্থিতিতে খালেদা জিয়ার তিনটি আসনেই বিকল্প প্রার্থী প্রস্তুত রাখা হয়েছে।
ফেনী-১ আসনে বিকল্প প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন রফিকুল আলম (মজনু)।
বগুড়া-৭ আসনে উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোরশেদ মিল্টন এবং দিনাজপুর-৩ আসনে সাবেক পৌর মেয়র সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। প্রয়োজনে তাঁরা বিএনপির চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেবেন।
শীর্ষ নেতাদের মনোনয়ন দাখিল
এদিকে একই দিনে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ঠাকুরগাঁওয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন।
ঢাকা-৮ আসনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসের পক্ষে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় মনোনয়নপত্র দাখিল করা হয়।
কুমিল্লা-১ আসনে স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন এবং তার ছেলে ড. খন্দকার মারুফ হোসেন মনোনয়ন জমা দেন।
নরসিংদী-২ আসনে মনোনয়ন দাখিল করেন স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান।
ঢাকা-৩ আসনে গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, চট্টগ্রাম-১১ আসনে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী এবং কক্সবাজার-১ আসনে সালাহউদ্দিন আহমদ মনোনয়নপত্র জমা দেন।
এ ছাড়া দিনাজপুর-৬ আসনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেনের পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়েছে।
কেএইচ/এমএএইচ/