চট্টগ্রামের ১৬ আসনে মনোনয়ন জমা দিলেন ১৪৩ প্রার্থী

চট্টগ্রামের ১৬ আসনে মনোনয়ন জমা দিলেন ১৪৩ প্রার্থী
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে চট্টগ্রামের ১৬টি সংসদীয় আসনে মোট ১৪৩ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) নির্ধারিত শেষদিনে প্রার্থীরা নিজ নিজ রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে এসব মনোনয়নপত্র জমা দেন।
নির্বাচন কমিশন সূত্র জানায়, চট্টগ্রাম-১ (মীরসরাই) আসনে মনোনয়ন সংগ্রহ করেছিলেন ১৩ জন। এর মধ্যে জমা দিয়েছেন ১০ জন। চট্টগ্রাম-২ (ফটিকছড়ি) আসনে ১৪ জনের মধ্যে ৯ জন মনোনয়নপত্র জমা দেন। চট্টগ্রাম-৩ (সন্দ্বীপ) আসনে ১০ জন মনোনয়ন সংগ্রহ করলেও জমা দিয়েছেন ৫ জন। চট্টগ্রাম-৪ আসনে ১১ জনের মধ্যে ১০ জন এবং চট্টগ্রাম-৫ (হাটহাজারী) আসনে ১৬ জনের মধ্যে ১০ জন মনোনয়নপত্র জমা দেন।
চট্টগ্রাম-৬ (রাউজান) আসনে ৯ জনের বিপরীতে ৫ জন, চট্টগ্রাম-৭ (রাঙ্গুনিয়া) আসনে ১১ জনের বিপরীতে ৯ জন এবং চট্টগ্রাম-৮ (বোয়ালখালী) আসনে ১১ জনের বিপরীতে ৯ জন মনোনয়ন জমা দেন।
এদিকে নগরের আসনগুলোতে মনোনয়ন জমার সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। চট্টগ্রাম-৯ (কোতোয়ালি) আসনে ২৩ জনের মধ্যে ১২ জন, চট্টগ্রাম-১০ (পাহাড়তলী) আসনে ১৭ জনের মধ্যে ১১ জন এবং চট্টগ্রাম-১১ (বন্দর) আসনে ২৩ জনের মধ্যে ১৩ জন মনোনয়নপত্র জমা দেন। চট্টগ্রাম-১২ (পটিয়া) আসনে ১৮ জনের বিপরীতে ১১ জন মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।
দক্ষিণ চট্টগ্রামের আসনগুলোতে চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা) আসনে ১৫ জনের মধ্যে ৯ জন, চট্টগ্রাম-১৪ (চন্দনাইশ) আসনে ২১ জনের মধ্যে ৯ জন, চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া) আসনে ৮ জনের মধ্যে ৩ জন এবং চট্টগ্রাম-১৬ (বাঁশখালী) আসনে ১১ জনের মধ্যে ৯ জন মনোনয়নপত্র জমা দেন।
সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র বাছাই করা হবে ৩০ ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে ৫ থেকে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। আপিল নিষ্পত্তি হবে ১০ থেকে ১৮ জানুয়ারি।
প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ও প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে ২১ জানুয়ারি। নির্বাচনি প্রচারণা শুরু হবে ২২ জানুয়ারি এবং তা চলবে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত। ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি।
এমআরএএইচ/ইএ