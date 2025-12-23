খালেদা জিয়া স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতীক: মেয়র শাহাদাত

খালেদা জিয়া স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতীক: মেয়র শাহাদাত
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ও মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের প্রতীক। তিনি আজীবন দেশের মানুষের ভোটের অধিকার, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আপসহীন সংগ্রাম করে গেছেন।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় নগরের টাইগারপাস বাটালি হিল এলাকায় চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন ভবনের মসজিদে আয়োজিত এক বিশেষ দোয়া মাহফিলে এসব কথা বলেন ডা. শাহাদাত হোসেন।
খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে এই দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, খালেদা জিয়া বর্তমানে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছেন। তার এই কঠিন সময়ে দেশের মানুষ উদ্বিগ্ন। আমরা সবাই আল্লাহর দরবারে তার দ্রুত সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। দেশনেত্রী শুধু একটি দলের নেত্রী নন, তিনি গোটা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।
তিনি বলেন, দেশনেত্রীর সুস্থতার জন্য সারাদেশের মানুষ দোয়া করছে। এই দোয়া মাহফিল থেকে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানানো হয়েছে, যেন তিনি খালেদা জিয়াকে সুস্থ করে দ্রুত দেশের মানুষের মাঝে ফিরিয়ে দেন।
তারেক রহমানের প্রসঙ্গ টেনে ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, তার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দেশের চলমান রাজনৈতিক সংকটে নতুন আশার সঞ্চার করবে। তার ভাষায়, তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি আবারও দেশের মানুষের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে।
ডা. শাহাদাত হোসেনের উদ্যোগে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘ জীবন কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। একই সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং শান্তি-সমৃদ্ধি কামনা করা হয়।
মোনাজাত পরিচালনা করেন মসজিদের ইমাম মাওলানা মোহাম্মদ মহিউদ্দিন। দোয়া মাহফিলে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।
