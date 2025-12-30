খালেদা জিয়াকে দেখে এভারকেয়ার থেকে রাত ২টায় বের হলেন তারেক রহমান

খালেদা জিয়াকে দেখে এভারকেয়ার থেকে রাত ২টায় বের হলেন তারেক রহমান
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) রাতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তার মা বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে দেখতে যান।
দলের মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, তারেক রহমান রাত ১০টা ১০ মিনিটে হাসপাতালে প্রবেশ করেন। তিনি দীর্ঘ সময় মায়ের পাশে অবস্থানের পর রাত ২টার দিকে হাসপাতাল ত্যাগ করে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হন।
এদিকে, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাত ১০টা ২০ মিনিটে এভারকেয়ারে যান এবং দুই ঘণ্টা পর বের হন বলে জানান শায়রুল। এছাড়া তারেক রহমানের পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ স্বজনরাও হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন।
রাত ২টার পর হাসপাতালের সামনে খালেদা জিয়ার সর্বশেষ স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
তিনি খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় নিয়োজিত মেডিকেল বোর্ডের কার্যক্রম এবং পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতির বিষয়টি তুলে ধরেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বর্তমানে অত্যন্ত সংকটময় সময় অতিক্রম করছেন জানিয়ে তিনি দেশবাসীর কাছে তার সুস্থতার জন্য দোয়া কামনা করেন।
কেএইচ/একিউএফ