  2. রাজনীতি

খালেদা জিয়ার মৃত্যু: এভারকেয়ারে বাড়ছে নেতাকর্মীদের ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৪৩ এএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়ার মৃত্যু: এভারকেয়ারে বাড়ছে নেতাকর্মীদের ভিড়
এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে বিএনপির কর্মী-সমর্থকরা/ছবি: জাগো নিউজ

এভারকেয়ার হাসপাতালে টানা ৩৭ দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে হার মানলেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে এরই মধ্যে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে নেতাকর্মীদের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। সেখানকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতিও রয়েছে চোখে পরার মতো।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকালে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত এভারকেয়ার হাসপাতাল ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, হাসপাতালটির প্রধান গেটের সামনে ব্যরিকেড দিয়ে দ্বায়িত্ব পালন করছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। ব্যরিকেডের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন নেতাকর্মীরা।

এর আগে, তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে সাংবাদিকদের জনিয়েছিলেন, বর্তমানে অত্যন্ত সংকটময় সময় অতিক্রম করছেন খালেদা জিয়া। এরপর সকাল ৬টার দিকে তার মৃত্যুর সংবাদ জানা গেল।

বিএনপির এ নেতা জানান, সোমবার রাতে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, তার স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান, মরহুম আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী সৈয়দা শামিলা রহমানসহ খালেদা জিয়ার অন্যান্য আত্মীয়স্বজন হাসপাতালে যান। অনেকে এখনো সেখানে অবস্থান করছেন।

বিএনপি চেয়ারপারসন ২৩ নভেম্বর থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। তার শারীরিক জটিলতার মধ্যে ডায়াবেটিস, কিডনি, হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের সমস্যা ওঠানামা করছিল।

কেআর/এএমএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।