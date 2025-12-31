  2. রাজনীতি

ঢাকা-১১ আসন ছেড়ে দেওয়া জামায়াত প্রার্থীর বাসায় নাহিদ ইসলাম

প্রকাশিত: ০৫:১১ এএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামকে ফুল দিয়ে বরণ/ছবি: সংগৃহীত

জোটের সমঝোতার অংশ হিসেবে ঢাকা-১১ আসন ছেড়ে দেওয়া জামায়াত ইসলামীর প্রার্থী আতিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি এ আসন থেকেই নির্বাচন করবেন।

নাহিদ মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় আতিকুরের বাসায় যান। এসময় নাহিদকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান আতিকুরসহ জামায়াত নেতারা। সেখানে এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, যুগ্ম আহ্বায়ক মুজাহিদুল ইসলাম শাহিনসহ দলের কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে এনসিপির সঙ্গে জামায়াতের আসন সমঝোতা হওয়ার পর আতিকুর সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) নাহিদকে শুভকামনা জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দেন। এতে তিনি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া, প্রচারণা কার্যক্রম ও নেতাকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, ‘আমরা সবাই সংগঠনের সিদ্ধান্তের প্রতি পরিপূর্ণ অনুগত ও আস্থাশীল। ইনসাফের বাংলাদেশ গড়তে আমরা একযোগে কাজ করবো ইনশাআল্লাহ। মহান রাব্বুল আলামিন আমাদের সব প্রচেষ্টা তার সন্তুষ্টি ও দ্বীনের বিজয়ের জন্য কবুল করুন। আমিন।’

