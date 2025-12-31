হলফনামা
তারেক রহমানের সম্পদ ২ কোটি টাকার, স্ত্রীর দেড় কোটি
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মোট সম্পদ ১ কোটি ৯৬ লাখ ৮০ হাজার ১৮৫ টাকার। পেশা রাজনীতি। চিকিৎসক স্ত্রী জুবাইদা রহমানের সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি ৫৩ লাখ ১৯১ টাকার। তারেক রহমানের নামে নেই কোনো বাড়ি-গাড়ি। অলংকার আছে ২ হাজার ৯৫০ টাকা মূল্যের।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে দাখিল করা হলফনামায় এ তথ্য দিয়েছেন তিনি। তারেক রহমান বগুড়া-৬ (সদর) ও ঢাকা-১৭ (গুলশান-বনানী-বারিধারা-ক্যান্টনমেন্ট) আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
তারেক রহমানের দাখিল করা হলফনামায় দেখা যায়, ৭৭টি মামলার সবগুলো থেকে অব্যাহতি ও খালাস পেয়েছেন। পাশাপাশি কিছু মামলা প্রত্যাহারও করা হয়েছে। সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে উচ্চ মাধ্যমিক উল্লেখ করেছেন। পেশা রাজনীতি। স্ত্রীর পেশা হিসেবে চিকিৎসক উল্লেখ করেছেন। নিজের নামে বাড়ি বা জমি নেই।
হলফনামায় তিনি উল্লেখ করেছেন, বাংলাদেশ ছাড়া তিনি অন্য কোনো দেশের নাগরিক নন।
সম্পত্তির বিবরণী
তারেক রহমানের নিজের হাতে নগদ অর্থ আছে ৩১ লাখ ৫৮ হাজার ৪২৮ টাকা। এছাড়া ওনার স্ত্রীর নামে ৬৬ লাখ ৫৪ হাজার ৭৪৭ টাকা। হাতে নেই বিদেশি মুদ্রা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা অর্থ নেই। বন্ড, ঋণপত্র স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানির শেয়ার (পরিমাণ অর্জনকালীন সময়ের মূল্য, বর্তমান মূল্যসহ) আছে ৫ লাখ টাকা।
এছাড়া কোম্পানির শেয়ার রয়েছে ৪৫ লাখ টাকা। সঞ্চয়পত্র, স্থায়ী আমানত (ফিক্সড ডিপোজিট) আছে ২০ হাজার টাকা, এফডিআর রয়েছে ৯০ লাখ ২৪ হাজার ৩০৭ টাকার, অন্য আমানত আছে এক লাখ টাকার।
তারেক রহমানের নামে বাস, ট্রাক, মোটরযান ও মোটরসাইকেল নেই। মাত্র ২ হাজার ৯৫০ টাকা মূল্যের সোনা ও অন্য ধাতু এবং পাথরের তৈরি গহনা আছে। ১ লাখ ৭৯ হাজার ৫০০ টাকার আসবাবপত্র রয়েছে। নিজের নামে নেই কোনো আগ্নেয়াস্ত্র। বিদেশে অস্থাবর সম্পত্তিও নেই।
স্থাবর সম্পদ বিবরণী
তারেক রহমানের নামে কৃষিজমি নেই। তবে ১ দশমিক ৪ শতাংশ অকৃষি জমি রয়েছে, যার আর্থিক মূল্য ৩ লাখ ৪৫ হাজার টাকা দেখানো হয়েছে। স্ত্রীর নামে ১১১ দশমিক ২৫ শতাংশ জমি আছে। ৮০০ বর্গফুট দোতলা ভবন রয়েছে যৌথ মালিকানায়। ২ দশমিক ৯ শতাংশ জমির ওপর একটি ভবন রয়েছে, যা উপহার হিসেবে পাওয়া। নিজের নামে বাড়ি/অ্যাপার্টমেন্ট নেই। তারেক রহমান ও তার স্ত্রী-কন্যার নামে সরকারি কোনো ঋণ নেই।
তারেক রহমান হলফনামায় ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাবলীতে উল্লেখ করেন, ‘আমি একক বা যৌথভাবে বা আমার পিতা, মাতা, স্বামী/স্ত্রী, সন্তান বা আমার ওপর নির্ভরশীল কোনো সদস্য অথবা কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে আমি কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করিনি। আমি/আমার একক বা যৌথভাবে বা আমার ওপর নির্ভরশীল কোনো সদস্য অথবা কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে আমি কোনো ব্যাংক বা আর্থিকপ্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করিনি।’
সবশেষ আয়কর রিটার্নে দেখানো সম্পদ
সবশেষ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তারেক রহমান আয়কর রিটার্নে ১ কোটি ৯৬ লাখ ৮০ হাজার ১৮৫ টাকার সম্পদ দেখিয়েছেন। রিটার্নে দেখানো আয়ের পরিমাণ ৬ লাখ ৭৬ হাজার ৩৫৩ টাকা। প্রদত্ত আয়করের পরিমাণ ১ লাখ ১ হাজার ৪৫৩ টাকা। আয়কর রিটার্নে দেখানো স্ত্রীর সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি ৫৩ লাখ ১৯১ টাকা।
