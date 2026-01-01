এনসিপি থেকে তাসনিম জারার স্বামী খালেদ সাইফুল্লাহর পদত্যাগ
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব তাসনিম জারার পদত্যাগের পর এবার পদত্যাগ করলেন তার স্বামী খালেদ সাইফুল্লাহ। তিনি দলটির যুগ্ম আহ্বায়কের পাশাপাশি পলিসি ও রিসার্চ উইংয়ের প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন।
বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বরাবর লেখা এক চিঠিতে খালেদ সাইফুল্লাহ বলেন, আমি এনসিপির সব পদ ও দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করছি। চিঠিতে তিনি আর কিছুই লেখেননি। এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেনকেও এই চিঠির অনুলিপি পাঠানো হয়েছে।
বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত ২টার দিকে দলের যুগ্ম সদস্য সচিব ও মিডিয়া সেলের সম্পাদক মুশফিক উস সালেহীন বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে, গত রোববার বিকেলে জামায়াতের সঙ্গে এনসিপির নির্বাচনি আসন সমঝোতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসে। এই আলোচনা চূড়ান্ত হলে আগের দিন এনসিপি থেকে পদত্যাগ করেন তাসনিম জারা। ঢাকা-৯ সংসদীয় আসনে এনসিপির মনোনীত প্রার্থীও ছিলেন তিনি।
এনসিপি থেকে পদত্যাগের পর স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ঢাকা-৯ আসনে প্রার্থিতা ঘোষণা করেছেন তাসনিম জারা।
এনএস/এএমএ